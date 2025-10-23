Ecolo soutient le remplacement de Sven Gatz, tout en mettant l’Open VLD en garde

Les écologistes appuieront le remplacement de Sven Gatz au gouvernement bruxellois, tout en prévenant que ce changement ne doit pas infléchir la ligne de l’exécutif. Le Parlement examine ce jeudi la procédure, alors que Dirk De Smedt (Open VLD) est pressenti pour assurer l’intérim.

Les écologistes apporteront bien leur soutien au remplacement de Sven Gatz au gouvernement bruxellois, “mais le changement de représentant au sein de l’équipe actuelle ne peut, sous aucun prétexte, servir à infléchir la dynamique gouvernementale en place“, a déclaré jeudi la cheffe du groupe Ecolo, Zakia Khattabi.

Le bureau élargi du Parlement bruxellois se penchera jeudi après-midi sur la procédure à engager pour le remplacement du ministre bruxellois des Finances en affaires courantes, Sven Gatz (Open Gatz).

La voie que souhaitait emprunter son parti jusqu’il y a quelques jours, à savoir la recherche d’une majorité seulement dans le groupe linguistique néerlandophone, avait suscité l’agacement de certains francophones, mais aussi néerlandophones engagés dans des négociations budgétaires.

Mardi, la cheffe du groupe Open VLD Imane Belguenani a toutefois invité les autres groupes parlementaires (F et N confondus) à signer un acte de nomination via l’article 35 qui le prévoit.

Le successeur pressenti de Sven Gatz au poste de ministre en affaires courantes est Dirk De Smedt, sherpa de l’Open VLD dans les négociations budgétaires, à la réputation plus conservatrice.

“J’attends de M. De Smet une loyauté gouvernementale sans faille, qu’il assume la ligne commune sans chercher à la redéfinir par opportunisme. Nous n’accepterons pas que l’Open VLD profite d’un gouvernement en affaires courantes pour imposer une autre approche budgétaire – celle qu’ils n’arriveraient pas à imposer dans le processus de négociation – que celle adoptée jusqu’à présent“, a averti Zakia Khattabi, dans une déclaration à l’agence Belga.

L’élue écologiste a par ailleurs tenu à adresser un message aux négociateurs bruxellois: “Que vous n’avanciez pas est une chose et c’est regrettable mais ne prenez pas en otage le Parlement. Un mois de négociation pour aucun résultat, même pas l’ espoir d’un atterrissage. Permettez-nous de travailler à partir du Parlement plutôt que de tout bloquer pour une hypothétique majorité“, a-t-elle ajouté.

Belga – Photo : Belga Image