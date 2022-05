Du kayak sur la Senne souterraine pour dénoncer le rejet des eaux usées dans les rivières bruxelloises

L’association Canal it up attire l’attention sur la quantité d’eau usée déversée chaque année dans la Senne et le Canal.

Du kayak sur la Senne souterraine, c’est l’expérience réalisée par une équipe de l’association Canal it Up, qui nettoie habituellement le canal. Ils ont parcouru 9 km sous Bruxelles dans l’obscurité afin de dénoncer le déversement des eaux usées bruxelloises dans la rivière en temps de pluie.

“C’est une expérience impressionnante en fait. Quand on est au volant de sa voiture sur la petite ceinture, il y a beaucoup de bruit. Quand on est en dessous, c’est calme, c’est tranquille”, explique Pieter Elsen, fondateur de Canal it up.

10 millions de mètres cubes d’eaux usées

Canal it up chercher à attirer l’attention sur les 10 millions de mètres cubes d’eaux usées qui sont déversés chaque année dans la Senne et le Canal. “La rivière ne peut jamais être en très bon état. Dans les parties à ciel ouvert, on voit des morceaux de papier hygiénique qui collent là depuis on ne sait combien de temps”, souligne Pieter Elsen.

L’association dénonce l’absence de plan ambitieux de la Région pour réduire la quantité de mètres cubes d’eau pollué. Et ce, même si du travail a déjà été effectué et qu’un nouveau plan de gestion de l’eau à Bruxelles est aussi en cours de finalisation. “Ce plan de gestion de l’eau vise à améliorer la qualité bactériologique et biologique de l’eau du Canal, de la Senne et des rivières de Bruxelles en général”, assure Alain Maron, ministre bruxellois de l’Environnement.

Reste à savoir si le niveau de qualité sera atteint d’ici 2027, comme la directive européenne sur l’eau le prévoit.

■ Un reportage de Christophe Durant, Charles Carpreau & Hugo Moriamé