Une descente en kayak pas comme les autres … sur la Senne souterraine (photos)

Canal It Up, l’association qui nettoie le canal de Bruxelles en kayak, a descendu pour la première fois la Senne souterraine. Une expérience “impressionnante” qui vise aussi à attirer l’attention sur la pollution à laquelle la rivière doit faire face.

Lundi matin, l’association bruxelloise a pour la première fois échangé le canal pour une rivière et pas n’importe laquelle … la Senne qui coule sous la capitale. “Nous avons mis nos kayaks à l’eau à quelques mètres sous terre à l’endroit où la Senne parcourt 9 km sous la ville, dans l’obscurité. De nombreux Bruxellois ne sont pas conscients qu’une rivière traverse leur ville”, indique Pieter Elsen de Canal It Up.

Comme on le voit sur ces photos, les kayaks ont été descendus quelque part derrière la gare du Midi, sur un site de Vivaqua (avec l’autorisation de l’intercommunale bruxelloises de production et distribution des eaux) où se trouve une ouverture dans le toit du tunnel en béton qui recouvre la Senne.

“Au début, pas besoin de ramer, c’est le courant qui nous emporte. Ce qu’on remarque immédiatement, c’est qu’il fait nuit noire et que l’ambiance est calme et relaxante, avec le bruit de l’eau qui clapote”, raconte Pieter.

Peu de biodiversité

Les quatre kayaks sont passés sous la gare du Midi, dans le Musée des Égouts, sous la petite ceinture, sous le Parc Maximilien et le centre commercial Docks. Ils sont également passés le long du déversoir Paruck à Sainctelette. “C’est à cet endroit que se sont installés les crabes chinois à mitaine. Il n’y a pas beaucoup d’autre vie dans ce tunnel obscur, mis à part les nombreuses mouches et araignées.”

Après 7 km, les kayakistes sont arrivés à l’air libre “en passant par une salle au haut plafond, appelée par certains la cathédrale”, au niveau du pont Van Praet. Retour ensuite sous terre pour les deux derniers kilomètres. Ils passeront alors sous le Port de Bruxelles, des zones industrielles et des parkings.

Des lingettes et autres déchets

Une expérience “calme” et “impressionnante”, mais Pieter souhaite avant tout par cette balade insolite dénoncer le déversement des eaux usées dans la rivière en temps de pluie. “Après quelques heures et la deuxième partie du tunnel, nous sortons une deuxième fois à l’air libre, sur un tronçon qui fut voûté dans les années 1990 et récemment rouvert. Des habitats ont été créés pour les poissons là où le courant est moins fort. Mais ce qui frappe aussi, c’est le nombre de lingettes humides et autres déchets qui restent accrochés dans les plantes sur les berges, triste cadeau des déversements d’égouts. Aura-t-on donc droit au même spectacle dans le Parc Maximilien une fois la Senne découverte ?”

10 millions de m3 d’eaux usées polluées se déversent dans la Senne et le canal chaque année, assure le fondateur de Canal It Up.

A.V. – Photos : Canal It Up