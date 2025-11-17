Du changement dans l’entourage de Georges-Louis Bouchez: le MR dévoile un nouvel organigramme

Georges-Louis Bouchez remanie l’organigramme du MR, promouvant plusieurs proches et s’entourant d’un nouveau secrétaire général ainsi que d’un conseiller stratégique présenté comme son futur spin doctor.

Georges-Louis Bouchez poursuit la refondation du MR en dévoilant un nouvel organigramme, “aménagé pour rendre le parti encore plus agile et performant dans un contexte politique en pleine évolution“. Le nouveau schéma interne renforce plusieurs de ses proches : Jolan Vereecke devient directeur de cabinet adjoint aux côtés de Rudy Aernoudt, qui reste chef de cabinet, mais à un échelon supérieur.

Valentine Delwart quitte sa fonction de secrétaire générale, qu’elle occupait depuis l’ère Charles Michel, pour devenir secrétaire politique du président. Selon les informations de La Libre, son avenir pourrait se jouer à Bruxelles, où son nom circule pour diriger la fédération régionale ou, en cas d’accord, pour prendre la tête du gouvernement bruxellois.

Frédéric Maghe est nommé nouveau secrétaire général du parti.

Autre figure montante : Yassine Rafik, 28 ans, considéré comme un stratège particulièrement affûté, devient le conseiller stratégique de Bouchez. Le jeune politique devrait devenir le “spin doctor” de la présidence.

