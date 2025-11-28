Dreambaby ouvre quatre nouveaux magasins à Bruxelles et en Wallonie

La chaîne de magasins consacrés à la puériculture Dreambaby va ouvrir quatre nouvelles enseignes en Wallonie et à Bruxelles et en relocaliser trois autres, annonce-t-elle vendredi dans un communiqué. Trois sites shopping de Cora seront investis pour les relocalisations. Fin 2026, 31 magasins seront répartis sur l’ensemble de la Belgique.

Anderlecht, Hognoul (Liège), Messancy et Marche-en-Famenne (province de Luxembourg) vont accueillir un nouveau Dreambaby sur leur territoire. Les reconversions, elles, se feront dans les shoppings Cora, les hypermarchés étant appelés à fermer définitivement leurs portes fin janvier. Le Dreambaby de Zaventem va ainsi déménager à Woluwe-Saint-Lambert. Dans le Hainaut, les magasins de Charleroi et Jemappes seront relocalisés respectivement vers les sites Cora de Châtelineau et Hornu.

Toutes ces ouvertures se dérouleront de mars à fin décembre 2026 et devraient permettre de créer 25 emplois à temps plein. Ceux-ci viendront s’ajouter aux 265 ETP actuels.

Cette annonce d’expansion intervient environ un an et demi après le rachat de Dreambaby à Colruyt par le groupe Vanhalst Retail, actif dans le secteur des articles pour bébés et familles, notamment avec les enseignes Supra Bazar, KABINE et QIDDO.

L’opération marque l’implantation des deux premiers magasins à Bruxelles. En Wallonie, huit enseignes sont déjà présentes, ce qui portera le nombre de magasins dans le sud du pays à onze.

L’entreprise a également entamé la rénovation complète de son réseau. Après avoir dévoilé le nouveau logo, la boutique en ligne et rafraîchi les façades, une seconde phase porte sur le déploiement d’un nouveau concept de magasin, “avec des zones d’expérience clairement définies”. Le magasin Dreambaby de Bruges ouvrira la voie et sera entièrement rénové d’ici la fin de cette année.

Colruyt avait annoncé au printemps 2023 la restructuration de ses deux chaînes Dreamland et Dreambaby. Les magasins de la première sont détenus à 75% par ToyChamp. Le groupe de magasins de jouets en compte 90 aux Pays-Bas et en Belgique.

