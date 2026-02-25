Dour annonce déprogrammer les artistes visés par de “graves accusations”

Le festival a donc décidé mardi de déprogrammer les artistes concernés qui devaient se produire à l’évènement, sans les citer. “Cette décision s’inscrit dans notre volonté de préserver un cadre conforme aux valeurs que nous défendons”, précise-t-il. “Le Dour festival restera un espace de respect de liberté et d’inclusion”.

Plus tôt dans la soirée, le collectif Hangar avait annoncé l’annulation du concert du DJ suisse Odymel, basé à Bruxelles, visé par des agressions sexuelles. “En raison de la situation actuelle, le show d’Odymel est annulé”, a indiqué le collectif. Le DJ devait se produire le 14 mars au Brussels Gate.

Odymel figure également à la programmation du Dour Festival le 18 juillet, mais sa page d’artiste n’est toutefois plus accessible sur le site internet du festival. Le DJ techno a indiqué lundi via son compte Instagram qu’il a été entendu à deux reprises dans le cadre d’une enquête préliminaire toujours en cours. Il explique son comportement par un trouble du sommeil appelé sexsomnie (un épisode de somnambulisme à caractère sexuel) et affirme avoir entamé une thérapie.

Odymel dit se désolidariser par ailleurs des autres DJ de l’agence française d’artistes Steer visés par des accusations d’agressions sexuelles (Shlomo, Basswell et Carv). Steer a annoncé ce week-end suspendre sa collaboration avec ces artistes.

Belga