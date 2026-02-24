Accusé d’abus sexuels, le DJ Odymel réagit

Le DJ techno basé à Bruxelles évoque un épisode de somnambulisme, dont il ne garde “absolument aucun souvenir”.

Depuis plusieurs jours, des accusations de harcèlement sexuel visant plusieurs DJ de la scène techno se multiplient sur les réseaux sociaux. À l’origine de ces accusations, portées et partagées sur Instagram, Brad Bedzyk, un ancien collaborateur de l’agence française d’artistes “STEER Management”.

Cette dernière a réagi ce week-end sur ses réseaux sociaux. Si elle rappelle que, “dans un État de droit, l’examen de faits graves relève des autorités compétentes et doit s’inscrire dans un cadre légal, contradictoire et respectueux des personnes“, elle ajoute que “lorsque des allégations se multiplient et visent des artistes de notre roster (liste d’artistes, ndlr), l’inaction n’est pas une option”. C’est pourquoi l’agence a décidé de suspendre ses collaborations avec les artistes visés.

Odymel réagit

Parmi ces artistes, le DJ Odymel, basé à Bruxelles, visé par une accusation d’abus sexuel. Ce dernier s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

Dans sa publication, il explique que les faits qui lui sont reprochés auraient eu lieu après un rapport sexuel consenti avec une personne qu’il côtoyait de manière ponctuelle. Celle-ci lui aurait expliqué qu’au cours d’une nuit, il aurait adopté des gestes sexuels et tenté d’entreprendre un nouveau rapport sans consentement. Odymel affirme ne garder “absolument aucun souvenir” de cet épisode et dit avoir cessé immédiatement lorsqu’elle lui aurait demandé d’arrêter. Il indique souffrir de somnambulisme et évoque la “sexomnie”, un trouble caractérisé par des comportements sexuels involontaires pendant le sommeil. Il précise aussi avoir entamé un suivi thérapeutique.

Odymel affirme qu’une enquête préliminaire est en cours et indique “coopérer pleinement” avec les autorités compétentes, y compris dans le cadre d’expertises médicales. Le DJ indique néanmoins que sa situation est “distincte de celles évoquées ces derniers jours au sujet d’autres artistes” de son ancienne agence et “se désolidarise de toute attitude problématique et répétitive, consciemment actée, dénoncée ces derniers jours“.

