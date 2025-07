Dix personnes condamnées à 24 à 46 mois de prison pour trafic de civelles

La civelle, une espèce protégée, est une jeune anguille très recherchée dans certains pays asiatiques. Son prix peut facilement atteindre plusieurs milliers d’euros le kilo sur le marché noir.

Condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel, les personnes étaient impliquées dans la contrebande de 290 kilos de civelles à des peines de prison allant de 24 à 46 mois.

L’enquête sur ce trafic international de civelles a débuté en France et a mis au jour des liens avec des intermédiaires asiatiques établis en région parisienne. Ceux-ci organisaient des exportations illégales via plusieurs aéroports européens, notamment celui de Zaventem, ce qui a attiré l’attention des autorités belges.

Le 24 février 2023, les douanes de Brussels Airport ont découvert que 18 valises identiques, toutes enveloppées dans un film plastique, avaient été enregistrées pour un vol à destination de Doha. Après inspection, il s’est avéré que les bagages contenaient tous des sacs en plastique remplis d’eau et de civelles, ainsi que des bouteilles d’eau glacée pour les garder au frais. Un contrôle complémentaire a permis d’établir que six passagers d’origine malaisienne tentaient de faire passer en contrebande 140 kilos de civelles vers la Malaisie, via le Qatar et le Vietnam.

La valeur estimée de la marchandise sur le marché noir avoisinait les 400.000 euros. Les six passagers ont été interpellés et placés sous mandat d’arrêt. En avril 2023, deux perquisitions ont été menées à Anvers, lors desquelles trois personnes ont été interpellées et 150 kilos de civelles saisis. Les jeunes anguilles se trouvaient dans trois bassins en plastique équipés de pompes à oxygène. Un dixième suspect a été interpellé en juin 2023.

Les dix prévenus ont comparu ces dernières semaines devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Celui-ci leur a infligé vendredi des peines de prison allant de 24 à 46 mois, ainsi que des amendes comprises entre 4.000 et 32.000 euros. Pour certains d’entre eux, une partie de la peine d’emprisonnement a toutefois été prononcée avec sursis.

Belga