Dix ans après le “lockdown” : Bruxelles se souvient de la paralysie de 2015

Racontée par ceux qui l’ont vécue, la gestion de la menace terroriste en Belgique après les attentats de Paris du 13 novembre 2015 reste un épisode marquant. Dix ans plus tard, retour sur le “lockdown”.

Dans les jours qui ont suivi, les premiers éléments de l’enquête ont rapidement conduit les services de sécurité à Bruxelles, déclenchant une traque pour retrouver le suspect numéro 1 en cavale.

► Voir aussi | #BrusselsLockDown : 10 ans après, retour sur les lolcats face à la menace terroriste

Une semaine après les attentats, le niveau de menace sur la capitale a été porté à 4, entraînant ce que l’on a appelé le “lockdown”. Pour la première fois, écoles fermées, métros à l’arrêt : la ville entière était paralysée par la crainte d’une attaque imminente, sur la base d’informations jugées crédibles. Du jamais vu pour Bruxelles.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Anaïs Corbin et Frédéric De Henau