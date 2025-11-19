Passer la navigation
#BrusselsLockDown : 10 ans après, retour sur les lolcats face à la menace terroriste

Il y a 10 ans, en novembre 2015, Bruxelles passait sous lockdown, une semaine après les attentats de Paris. Dans cette atmosphère, la police continue de chercher les terroristes lors de perquisitions. Pour ne pas éveiller les soupçons, la police belge va demander de ne pas diffuser d’image. La population réagira avec surréalisme, comme elle sait le faire, en inondant les réseaux sociaux de photos de chats. Retour sur cette anecdote dans le Crosspost d’Anaïs Corbin.

BX1
