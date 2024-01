Disparition inquiétante à Schaerbeek

Le mardi 2 janvier 2024, vers 14h30, Apti TEFIK, un homme âgé de 72 ans, a quitté à pied son domicile situé rue Van Hove à Schaerbeek. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Apti est bulgare et s’exprime en bulgare et turc. Il mesure environ 1m75 et est de corpulence normale. Il a une moustache grise. Il marche avec difficulté et il lui manque la main droite. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon vert, une veste noire à capuche et des baskets blanches. Il peut sembler confus et désorienté.

Si vous avez vu Apti TEFIK ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800/30.300. C’est avis est publié surrequête du parquet de Bruxelles.