Disparition d’un enfant syrien en mer du Nord : les recherches arrêtées

Les recherches pour retrouver un garçon d’une dizaine d’années, issu d’une famille syrienne vivant à Bruxelles, disparu samedi après-midi en mer du Nord près de Gravelines (France), ont été suspendues après plus de trois heures d’efforts.

Le père et l’oncle du garçon étaient allés pêcher avec leurs enfants dans une zone interdite à la baignade. Trois enfants étaient à bord d’un bateau pneumatique qui a dérivé. Deux d’entre eux, âgés de 10 et 13 ans, ont réussi à regagner la rive et ont été hospitalisés avec des blessures légères, selon une information de la VRT.

Le troisième enfant reste porté disparu. Les secours avaient déployé d’importants moyens, dont un hélicoptère, avant d’interrompre les recherches. La police locale a ouvert une enquête pour « disparition inquiétante ».

L’enfant disparu en mer reste introuvable

Les recherches n’ont pas repris dimanche dans le nord de la France pour retrouver un enfant disparu en mer à Gravelines. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord le confirme via communiqué: “malgré l’engagement intensif des moyens aériens, nautiques et terrestres, l’enfant disparu en mer reste introuvable”.

Rédaction avec Belga – Photo : Google Street View