“Dis, c’est quoi les cryptomonnaies ?” : un livre pour mieux comprendre les investissements numériques

Les cryptomonnaies sont une révolution monétaire pour certains, une manière de placer son argent ou de spéculer pour d’autres, mais cela reste aussi un grand point d’interrogation pour de nombreuses personnes. Gilles Quoistiaux, journaliste à l’Echo et auteur du livre “Dis, c’est quoi les cryptomonnaies ?” est venu expliquer ce phénomène sur le plateau du 12h30.

Actif, produit, cours, volatilité… Peut-on associer les cryptomonnaies directement à la bourse ? “Il y a des similitudes et des différences“, nuance Gilles Quoistiaux. “Il y a une similitude dans le sens où l’on peut investir dans toute une série de produits numériques, comme on peut acheter des actions de société en bourse. La différence en revanche réside dans le fait que les cryptomonnaies sont des produits assez différents des actions. On ne peut pas les relier à une société, on ne peut pas aller vérifier les résultats commerciaux de la société. Ce sont véritablement des moyens d’échange. C’était d’ailleurs l’objectif initial : créer une sorte de monnaie alternative aux monnaies traditionnelles, comme l’euro ou le dollar“.

► À lire aussi | Un député bruxellois va échanger son salaire en cryptomonnaie : risque calculé ou placement dangereux ?

Il existe aujourd’hui près de 20.000 cryptomonnaies en circulation. La plus connue est le Bitcoin, qui connait actuellement une chute importante en bourse. Fin novembre, cette monnaie virtuelle s’élevait à 68.000 $, elle se situe à présent en dessous des 30.000 $. “Il faut savoir qu’il s’agit d’un actif numérique extrêmement volatil“, explique Gilles Quoistiaux. “C’est assez risqué d’investir dans ce type de produits. Certains arrivent à faire des gains s’ils retirent leur argent au bout moment, mais d’autres risquent aussi de perdre pas mal d’argent.”

Aujourd’hui dans le monde, plus de 200 millions de personnes détiennent de la cryptomonnaie. Ce marché pèse environ 2.000 milliards de dollars. Le secteur attire également de plus en plus de jeunes grâce à sa facilité d’accès et d’utilisation.

■ Une interview de Gilles Quoistiaux au micro de Jim Moskovics et Murielle Berck.