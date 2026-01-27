Didier Reynders soupçonné de blanchiment : pas (encore) de majorité pour une commission d’enquête

Didier Reynders a été inculpé au mois d’octobre du chef de blanchiment d’argent. Aux yeux du PTB, au vu des fonctions-clés exercées par l’ex-président du MR durant sa carrière -ministre des Finances, de la Régie des bâtiments et des Affaires étrangères-, le parlement doit se pencher sur les dossiers qu’il a traités et qui ont représenté parfois des sommes d’argent public considérables.

“Nous avons le devoir de savoir ce qu’il s’est passé. Il ne s’agit pas seulement d’une affaire judiciaire, c’est une affaire d’Etat”, a souligné la cheffe de groupe, Sofie Merckx, en commission des Finances.

Les communistes redoutent que l’ancien commissaire européen ne sollicite une transaction pénale qui lui éviterait un procès et soustrairait cette affaire à la connaissance du public.

Le PTB a cité une série de dossiers qui suscitent, selon lui, des interrogations: la Tour des Finances, le Berlaymont, le gel des avoirs libyens, etc.

“Vous faites une soupe populiste en mélangeant des faits et vos impressions”, a répliqué le chef de groupe MR, Benoît Piedboeuf. “Nous n’avons aucune complaisance mais nous estimons qu’il n’y a pas urgence. Nous avons besoin d’abord de précision et de caractérisation par la justice. Il faudra peut-être un jour constituer une commission d’enquête mais sur un système, pas sur une personne. C’est le genre de travail qu’il faudra faire sérieusement, au moment opportun”.

Dans la majorité, seule la N-VA est également intervenue. Les nationalistes n’excluent pas non plus une telle initiative mais ont rappelé que l’instruction judiciaire était en cours et considéré aussi qu’il ne faudrait pas cibler une personne en particulier.

Dans l’opposition, le PS a déposé au mois d’août une proposition de commission d’enquête sur ce dossier.

Belga