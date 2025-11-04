Didier Reynders inculpé pour blanchiment

Didier Reynders a été inculpé le 16 octobre dernier pour blanchiment notamment, selon plusieurs médias.

Didier Reynders a été inculpé pour blanchiment et un ou plusieurs autre(s) délit(s) potentiel(s) dont la qualification n’est pas connue après avoir été interrogé par le juge d’instruction le 16 octobre, révèle mardi un consortium de médias constitué par Le Soir, Le Vif, De Standaard et le média en ligne d’investigation Follow The Money.

Entendue peu après son mari, Bernadette Prignon, magistrate honoraire de la cour d’appel de Liège, n’a pour sa part pas été inculpée à ce stade. Le parquet n’a pas souhaité confirmer l’information. Les conseils de Didier Reynders et Bernadette Prignon n’ont pas, non plus, souhaité réagir, réservant leurs commentaires pour la justice.

Le fait d’être inculpé n’annule pas la présomption d’innocence, mais signifie que le juge d’instruction estime disposer d’indices sérieux de culpabilité. L’inculpation ouvre aussi davantage de droits au suspect, comme la possibilité de demander accès au dossier.

► Lire aussi | Affaire Reynders: une information judiciaire pour trafic d’influence vise ING

► Lire aussi | Deux perquisitions liées à l’affaire Reynders visent un antiquaire bruxellois