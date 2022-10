D’ici la fin de l’année, Bruxelles compte offrir l’hébergement à 1.600 réfugiés ukrainiens

Cinq centres d’hébergement collectif ont ouvert leurs portes à ce jour en Région bruxelloise.

D’ici la fin du mois de décembre 1.600 réfugiés en provenance d’Ukraine pourront être hébergés dans des bâtiments ou structures situés dans la Région-capitale, a indiqué jeudi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, sur foi des informations du Groupe de travail régional bruxellois, mobilisé sur la recherche et la création de solutions d’hébergement temporaire.

Cinq centres d’hébergement collectif ont ouvert leurs portes à ce jour en Région bruxelloise, accueillant au total 318 personnes. Il s’agit de quatre hôtels et d’un immeuble de bureaux converti. Fin octobre, quatre nouveaux bâtiments ouvriront leur portes, augmentant la capacité totale d’hébergement de la Région à 556 lits.

D’ici fin décembre, une partie des 1.600 réfugiés prendra place dans les 150 modules de logements temporaires prévus par le groupe de travail.

De nouveaux arrivants encore attendus

Début septembre, 8.500 Ukrainiens bénéficiant du statut de protection temporaire étaient enregistrés à Bruxelles. De nouveaux arrivants sont attendus d’ici la fin de l’année et la Région s’appuie sur le CELEVAL pour en évaluer le nombre exact. Après l’accueil d’urgence, l’intégration des personnes passe par l’accompagnement vers un hébergement le plus durable possible, par l’accès à la santé, à l’emploi, comme à l’éducation.

Les groupes de travail régionaux bruxellois mis en place des actions structurées dans l’ensemble de ces domaines et se reposent également sur de nombreux partenaires privés, associatifs et communautaires pour mener à bien leurs missions. Les réfugiés ukrainiens eux-mêmes ont été impliqués tout au long du développement et de la mise en œuvre de la stratégie.

