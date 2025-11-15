Diables Rouges : la Belgique accrochée au Kazakhstan, la qualification pour le Mondial 2026 reportée

Les Diables Rouges ont été accrochés au Kazakhstan (1-1) samedi à Astana pour la 9e journée du groupe J des éliminatoires et devront assurer leur qualification pour la Coupe du monde 2026 mardi contre le Liechtenstein.

Les Diables ont été cueillis à froid sur la pelouse synthétique de l’Astana Arena. Après une première tentative de Galymzhan Kenzhebek détournée par Matz Sels, choisi pour remplacer Thibaut Courtois dans les cages (8e), les Kazakhstanais ont ouvert le score 60 secondes plus tard. Le jeune Dastan Satpayev, 17 ans, a profité d’une mauvaise relance d’Arthur Theate pour filer seul vers le but et tromper Sels sur son petit côté (9e, 1-0).

La Belgique est entrée petit à petit dans son match et Hans Vanaken, capitaine pour la première fois en équipe nationale, a été le premier à inquiéter Temirlan Anarbekov (20e). Le gardien kazakhstanais s’est illustré une nouvelle fois en repoussant une frappe puissante de Leandro Trossard, isolé par Timothy Castagne (23e).

Si Nicolas Raskin a manqué de précision sur un centre de Jérémy Doku (37e), Anarbekov a encore dégoûté les attaquants belges en s’interposant sur un effort individuel de Charles De Ketelaere (45e) puis devant Castagne (45e+3).

Les joueurs de Rudi Garcia, suspendu et remplacé par son adjoint Claude Fichaux, ont finalement été récompensés peu après le retour des vestiaires. Castagne a adressé un centre parfait en direction de Vanaken qui s’est fait oublier par la défense locale pour égaliser d’une reprise de la tête (48e, 1-1). Le joueur du Club Bruges a ensuite eu le 1-2 au bout du pied à trois reprises mais a d’abord trouvé deux fois Anarbekov sur sa route (57e, 61e) avant de manquer le cadre d’une frappe à distance (59e).

Les Diables se sont installés dans le camp kazakhstanais et les locaux ont peiné à passer le milieu de terrain. Le Kazakhstan a ensuite été réduit à dix après l’exclusion d’Islam Chesonkov pour avoir essuyé ses crampons sur Doku (77e) après une intervention du VAR. Malgré leur supériorité numérique, les joueurs belges n’ont pas réussi à inscrire le but de la victoire. Doku a vu sa frappe flirter avec la barre (83e) tandis que Raskin a fait les frais de la grande forme d’Aranbekov (89e). Dans la foulée, Youri Tielemans a frôlé le cadre sur une frappe à distance (89e).

La Belgique devra donc encore attendre pour valider son ticket pour la 15e Coupe du monde de son histoire, la première à 48 équipes coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Une victoire contre le Liechtenstein mardi à Sclessin (20h45) sera synonyme de qualification pour le rendez-vous nord-américain.

Jérémy Doku: “Nous devons progresser devant le but si nous voulons aller au Mondial”

“Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à inscrire ce deuxième but. C’était un scénario assez similaire au match contre la Macédoine du nord (0-0, ndlr). Cela fait deux matches où nous éprouvons des difficultés à marquer. Nous devons progresser sur ce point si nous voulons aller à la Coupe du monde”, a déclaré Doku au micro de la RTBF.

Initialement sur le flanc droit, le joueur de Manchester City est rapidement passé sur le flanc gauche où il se sent “plus à l’aise” sans succès pour les Diables. “Nous devions juste mettre les occasions au fond. Plus le match avance, plus cela devient difficile de marquer. Le contexte sera différent mardi (contre le Liechtenstein, ndlr) car nous jouerons à domicile et nous savons que nous n’aurons pas le choix.”

Nicolas Raskin aurait pu être le héros avec une occasion trois étoiles en fin de match mais le milieu de terrain a vu sa frappe repoussée par Temirlan Anarbekov, le gardien kazakhstanais. “Je dois la mettre, je n’ai pas d’excuse”, a expliqué Raskin à la RTBF. “Loïs (Openda, ndlr) me glisse idéalement le ballon et je veux la croiser fort mais visiblement pas assez. Je m’en veux mais cela arrive. Il nous a juste manqué un but mais le gardien a fait le match de sa vie, c’est frustrant. Nous leur avons donné de la confiance avec ce but rapide mais derrière, nous avions encore 85 minutes pour réagir et marquer mais nous ne l’avons pas fait. Nous irons chercher la qualification mardi à Liège mais il faudra mettre nos occasions au fond.”

