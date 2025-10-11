Passer la navigation
Diables Rouges : Alexis Saelemaekers indisponible pour le match contre le pays de Galles

L’Union belge l’a annoncé samedi, au lendemain du partage 0-0 contre la Macédoine du Nord.

Alexis Saelemaekers est indisponible pour le match des Diables Rouges contre le pays de Galles, lundi, à Cardiff, en qualifications à la Coupe du monde 2026.

“L’examen médical effectué aujourd’hui a montré qu’Alexis Saelemaekers ne sera pas prêt pour le match contre le pays de Galles”, a indiqué l’Union belge sur X. Titularisé vendredi, le latéral avait été remplacé à l’heure de jeu par Loïs Openda.

Saelemaekers souffre d’une blessure musculaire et va retourner dans son club, l’AC Milan, pour des examens complémentaires, a appris l’agence Belga. Avec le partage de vendredi, les Diables Rouges restent deuxièmes du groupe avec 11 points en cinq matchs, juste derrière la Macédoine du Nord (12 points), qui a joué une rencontre de plus. Le pays de Galles (10 points) est troisième, avec aussi cinq matchs joués.

Les troupes de Rudi Garcia devront éviter la défaite à Cardiff pour ne pas se compliquer la tâche avant les deux dernières rencontres, en novembre. Un succès dégagerait grandement la route avant le déplacement du Kazakhstan et la réception du Liechtenstein. Seul le vainqueur de chaque groupe se qualifie directement pour le Mondial organisé aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Les douze deuxièmes et quatre équipes repêchées de la Ligue des Nations qui ne sont pas qualifiées directement disputeront les barrages pour les quatre derniers tickets.

Belga

11 octobre 2025 - 15h00
Modifié le 11 octobre 2025 - 15h12
 

