Déversement d’un liquide à l’odeur de chlore à Anderlecht, enquête en cours
Les faits ont été signalés aux secours, qui ont dépêché une équipe Hazmat sur place.
Un déversement d’un liquide jaunâtre accompagné d’une pâte blanchâtre dégageant une odeur de chlore a mobilisé samedi les Pompiers de Bruxelles à Anderlecht, avenue de la Brasserie, a indiqué leur porte-parole Walter Derieuw.
Les premières mesures effectuées par l’équipe spécialisée ont révélé un taux de pH de 11. Afin de sécuriser la zone, les pompiers ont procédé à l’absorption du liquide, lequel a été récolté dans un caisson en vue de son enlèvement. La pâte blanchâtre, retrouvée dans deux récipients distincts, a quant à elle été laissée sur place pour une prise en charge ultérieure par les services de Bruxelles Environnement.
Aucun blessé n’a été signalé. Une enquête a été ouverte par la police afin de déterminer l’origine et les circonstances exactes du déversement.
Belga – Pompiers de Bruxelles