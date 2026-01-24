Déversement d’un liquide à l’odeur de chlore à Anderlecht, enquête en cours

Les premières mesures effectuées par l’équipe spécialisée ont révélé un taux de pH de 11. Afin de sécuriser la zone, les pompiers ont procédé à l’absorption du liquide, lequel a été récolté dans un caisson en vue de son enlèvement. La pâte blanchâtre, retrouvée dans deux récipients distincts, a quant à elle été laissée sur place pour une prise en charge ultérieure par les services de Bruxelles Environnement.

Aucun blessé n’a été signalé. Une enquête a été ouverte par la police afin de déterminer l’origine et les circonstances exactes du déversement.

Belga – Pompiers de Bruxelles