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Devenu un immense dépôt sauvage à ciel ouvert, le tunnel piétonnier sous l’avenue Louise sera nettoyé mardi

Depuis six mois, un tunnel piéton permettant de traverser l’avenue Louise s’est transformé en un immense dépôt sauvage à ciel ouvert. Fermé fin 2025 par la Ville de Bruxelles suite à des faits de vandalisme, consommation de drogue et d’insalubrité, les portes sont alors murées mais les escaliers restent accessibles et aujourd’hui, on peut y voir des kilos et des kilos de détritus. Une opération de nettoyage est prévue mardi prochain et des solutions “structurelles” sont envisagées. Explications avec Romuald La Morté.

 

 

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