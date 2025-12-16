Deux rues bruxelloises dédiées à des femmes inspirantes : qui sont Bessie Coleman et Ingrid Daubechies ?

Deux nouvelles rues de la Ville de Bruxelles porteront le nom de femmes aux parcours “singuliers, forts et inspirants”. La décision a été approuvée lors du Conseil communal de ce lundi soir.

À Haren, près de l’aéroport de Zaventem où de nombreuses rues évoquent l’aviation, une nouvelle voirie qui remplace l’ancienne rue de l’Aéronef portera le nom de Bessie Coleman. Il s’agit de la première femme pilote afro-américaine et amérindienne. Après avoir été écartée des écoles de pilotage aux États-Unis en raison de sa couleur de peau et de son genre, elle obtient son brevet international de pilote en France. De retour au pays, cette aviatrice acrobatique met sa célébrité au service de la lutte contre les discriminations, refuse les meetings ségrégués et milite pour ouvrir une école de pilotage accessible aux Afro-Américains, un projet interrompu par sa mort accidentelle en vol.

“Son histoire rappelle combien les femmes ont dû et doivent encore surmonter davantage d’obstacles pour accéder aux mêmes droits et opportunités que les hommes“, commente l’échevine de l’Urbanisme et de l’Espace public, Anaïs Maes.

La seconde rue n’existe pas encore mais a déjà son nom : une rue Ingrid Daubechies existera dans le futur quartier ZIR4, à Neder-over-Heembeek. Cette mathématicienne belge de renommée mondiale a contribué à transformer durablement les méthodes modernes d’analyse d’images et de signaux. C’est grâce à ses recherches sur le ondelettes que le format JPEG a pu voir le jour. Aujourd’hui, elle poursuit ses recherches à Duke University aux États-Unis. “Le critère traditionnel qui impose d’attendre le décès — au moins 50 ans —​ pour nommer une rue est historiquement défavorable aux femmes : leur reconnaissance publique et institutionnelle est plus récente, et ce délai supplémentaire perpétue mécaniquement un déséquilibre déjà bien établi“, estime l’échevine.

Dans ce même futur quartier se trouvera un parc triangulaire dont le nom vient d’être validé lors du Conseil communal : Il s’appellera “parc des Croix”, car il se situe à proximité de l’avenue des Croix de Feu et de l’avenue des Croix de Guerre, et à proximité également de l’école “À la croisée des chemins”. “La référence aux croix évoque ainsi à la fois la géographie du lieu, ses axes de circulation et l’idée de rencontre, de passage et de lien entre les quartiers“, explique le communiqué de l’échevine.

La rédaction – Photos : cabinet de l’échevine Anaïs Maes