Deux personnes hospitalisées après un incendie dans la rue Antoine Dansaert à Bruxelles

Deux personnes ont été hospitalisées après un incendie survenu samedi soir dans la rue Antoine Dansaert à Bruxelles, ont rapporté les pompiers bruxellois. Une hotte aspirante serait à l’origine des flammes.

Les hommes du feu ont été appelés vers 18h45 pour un incendie dans un snack syrien situé à proximité du canal. À leur arrivée, ils ont trouvé quatre personnes à l’intérieur du restaurant.

“Nous les avons invitées à quitter l’établissement, nous avons vérifié qu’elles n’inhalaient pas de fumée et avons transporté deux d’entre elles à l’hôpital”, a relaté le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Les pompiers étaient toujours sur place vers 19h40 pour inspecter l’immeuble niché dans le centre de Bruxelles.

Les occupants de l’immeuble sont priés de vérifier la présence de monoxyde de carbone et d’aérer leur logement.

Belga