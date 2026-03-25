Deux personnes blessées après des coups de feu dans le centre de Bruxelles

Les blessés ne sont pas en danger.

Des coups de feu ont été tirés dans la nuit de mardi à mercredi aux alentours de 23h50 aux abords de la place Anneessens, nous indique la police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles. “Sur place, deux personnes prises pour cible ont été identifiées, dont une blessée. Cette dernière a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont toutefois pas en danger“, indique Christophe De Mesmaeker, inspecteur principal.

Différents périmètres de sécurité ont été mis en place et plusieurs devoirs d’enquête ont été effectués. Le parquet a été informé des faits et a ordonné les premiers devoirs. Le labo de la police judiciaire fédérale est notamment descendu sur place.

Une enquête a été lancée et la police indique qu’elle ne fera aucun commentaire supplémentaire pour préserver la confidentialité des recherches.