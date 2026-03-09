Deux nouveaux vols de rapatriement attendus ce lundi

Ces derniers jours, l’opposition et des Belges bloqués sur place ont critiqué les opérations de rapatriement. Maxime Prévot demande de faire preuve de compréhension face à une situation “extrêmement complexe” et des conditions de sécurité difficiles. “Je suis fier du travail accompli par mon département et de la bonne coopération avec la Défense”, a-t-il déclaré.

Le ministre rejette également les critiques sur le coût du rapatriement, qui s’élève à environ 600 euros. “Les rapatriements ont un coût. Ce n’est pas un droit, mais un service. D’autres pays, tels que la France, les Pays-Bas et l’Allemagne, facturent également des frais”, a rappelé le ministre.