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Deux individus mis à disposition du parquet pour de la vente de stupéfiants à Schaerbeek

La police avait interpellé ces deux individus, soupçonnés de vente de stupéfiants, le 26 mars dernier dans le quartier Collignon à Schaerbeek.

Deux individus ont été mis a disposition du parquet de Bruxelles pour vente de stupéfiants et détention d’armes à feu, a indiqué mardi la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode).

“Lors d’un contrôle dans le quartier Collignon, les policiers ont constaté des ventes de stupéfiants entre plusieurs individus depuis le domicile d’un suspect”, a indiqué la zone de police locale.
Une perquisition en flagrant délit a ensuite eu lieu au domicile du suspect. Après avoir rassemblé suffisamment d’éléments d’enquête, les policiers ont procédé à une deuxième perquisition en flagrant délit.

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Au total, les policiers ont découvert et saisi 645 grammes de “produit suspect”, sept grammes de cocaïne/crack, et plus de 1.300 euros en espèces. Trois téléphones, une balance de précision, un fusil de chasse et des munitions ont également été saisis par la police.

Belga

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