Deux expositions transporteront Bruxelles à Pompéi à l’automne

L’une, “Les Derniers Jours de Pompéi : L’Exposition Immersive”, s’ouvrira dès le 23 octobre du côté du Heysel, au Terminal 01. La deuxième, “Pompéii”, occupera un espace de Tour & Taxis pendant plusieurs mois, la date d’ouverture doit encore être annoncée.

Avis aux amateurs d’histoire, ce n’est pas une mais deux grandes expositions sur Pompéi qui se tiendront à Bruxelles à l’automne. Au Terminal 01, “Les derniers jours de Pompéi: l’exposition immersive” plongera les visiteurs au coeur de la cité romaine “pour revivre l’un des moments les plus dramatiques de l’histoire: l’éruption du Vésuve” qui a englouti la ville en l’an 79 de notre ère. L’immersion s’étendra sur plus de 3.000 mètres carrés et promet “une reconstitution saisissante et multi sensorielle de la ville de Pompéi à la veille de sa disparition sous les cendres”.

Le public pourra découvrir la vie quotidienne des habitants et vivre l’effroi de leurs dernières heures “grâce à des projections numériques à grande échelle”. Outre l’expérience immersive, l’exposition proposera une sélection d’objets anciens originaux et de répliques qui “permettront au visiteur de se faire une idée de la vie romaine à cette époque, le tout présenté avec une narration historique soigneusement élaborée“. La production a déjà sillonné le monde et s’est notamment arrêtée à Madrid, Pékin, Vienne ou encore Berlin.

Du côté de Tour & Taxis, “Pompéii” s’étendra sur plus de 1.500 mètres carrés et proposera “une plongée sensorielle captivante dans une civilisation fascinante et disparue”. L’exposition emmènera le public dans l’atmosphère authentique de l’époque. Les maisons pompéiennes, les ateliers d’artisans et les lieux de divertissement reprendront vie pour offrir une expérience immersive. Une séquence audiovisuelle “poignante” retracera notamment les dernières heures de la ville, capturant la tragédie “avec réalisme et émotion”.

Belga