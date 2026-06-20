Deux détenus mettent le feu à leur matelas à la prison de Haren, sans faire de blessés

Deux incidents distincts impliquant des départs de feu se sont produits vendredi matin à la prison bruxelloise de Haren, a confirmé en soirée la porte-parole de l’administration pénitentiaire, Valérie Callebaut, à l’agence Belga. Aucun blessé n’est à déplorer.

Dans un premier cas, un détenu a mis le feu à son matelas, provoquant un important dégagement de fumée. Les pompiers sont intervenus sur place. L’homme a été transporté à l’hôpital par précaution en raison de l’inhalation de fumée mais n’a subi aucune blessure. Il a ensuite réintégré la prison.

Dans un second incident, un autre détenu a également incendié son matelas. Il n’a pas été blessé.

Selon l’administration pénitentiaire, les deux hommes présentent des troubles psychiatriques et sont considérés comme “psychologiquement instables”.

Les circonstances précises des deux faits n’ont pas été détaillées. L’administration souligne toutefois qu’il s’agit de deux événements distincts survenus au sein de sections différentes de la prison.

Belga