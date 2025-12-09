Deux Bruxellois condamnés pour l’incendie d’un Delhaize à Anvers

Le tribunal correctionnel d’Anvers a condamné deux Bruxellois à des peines de prison allant jusqu’à six années pour avoir incendié un Delhaize à Anvers.

Le feu avait été bouté à ce supermarché situé Museumstraat, le matin du samedi 25 janvier. Les auteurs avaient aspergé la porte d’entrée de produits inflammables. Les dégâts avaient finalement été limités, mais l’incident aurait pu avoir des conséquences plus dramatiques compte tenu de la présence de logements aux étages supérieurs de l’édifice.

La police locale d’Anvers a mené l’enquête et a rapidement constaté que des suspects avaient fait du repérage autour du magasin la nuit précédant l’incendie. L’analyse des images de caméras de surveillance et des données de téléphonie ont permis d’identifier les suspects, deux hommes qui circulaient à bord d’une Renault Clio. La voiture avait été louée et équipée d’une immatriculation volée. Elle avait été repérée la veille à proximité du supermarché.

Quelques jours après les faits, la Clio a été interceptée à Jette avec Ali E. H. (37 ans) au volant. En quatre jours de temps, il avait eu quelque 150 communications avec Zaïd B. (20 ans), la plupart ayant été passées la nuit des faits.

Deux jours après l’incendie, Zaïd B. avait été interpellé pour vente de stupéfiants à Bruxelles. Son téléphone portable a été analysé et il est apparu qu’il avait utilisé Waze pour se rendre sur les lieux de son méfait, la nuit du repérage et la suivante lorsque les suspects avaient bouté le feu au Delhaize, situé dans le sud d’Anvers.

Les deux prévenus niaient leur implication dans l’incendie, mais le tribunal les a reconnus coupables. Ali E. H. a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence et a écopé de six ans de prison. Zaïd B., dont le casier judiciaire était encore vierge, s’en tire avec cinq ans de prison. Ils devront verser 3.500 euros de dédommagements au supermarché et 16.405 euros à l’assureur.

Belga