Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Deux blessés, dont un grièvement, après des coups de couteau lors d’une bagarre à Molenbeek

Une bagarre à Molenbeek a fait deux blessés après des coups de couteau. L’une des victimes est dans un état critique. Un suspect a été interpellé peu après les faits.

Deux personnes ont été blessées, ce matin, dans une bagarre à Molenbeek, selon nos confrères de Bruzz.

Des coups de couteau auraient été portés lors de cette rixe qui impliquerait trois personnes, dans un bâtiment de la rue Fernand Brunfaut.

La zone de police Bruxelles-Ouest informe le média flamand que l’une des deux victimes se trouve dans un état critique. Elle a été transportée à l’hôpital.

Les secours ont été dépêchés sur place vers 5h55. Un périmètre de sécurité a été établi par la police. Le parquet a été avisé des faits et poursuivra l’enquête.

La rédaction – Photo : Google Street View

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales