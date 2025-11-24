Deux blessés, dont un grièvement, après des coups de couteau lors d’une bagarre à Molenbeek

Une bagarre à Molenbeek a fait deux blessés après des coups de couteau. L’une des victimes est dans un état critique. Un suspect a été interpellé peu après les faits.

Deux personnes ont été blessées, ce matin, dans une bagarre à Molenbeek, selon nos confrères de Bruzz.

Des coups de couteau auraient été portés lors de cette rixe qui impliquerait trois personnes, dans un bâtiment de la rue Fernand Brunfaut.

La zone de police Bruxelles-Ouest informe le média flamand que l’une des deux victimes se trouve dans un état critique. Elle a été transportée à l’hôpital.

Les secours ont été dépêchés sur place vers 5h55. Un périmètre de sécurité a été établi par la police. Le parquet a été avisé des faits et poursuivra l’enquête.

La rédaction – Photo : Google Street View