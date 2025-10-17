Passer la navigation
Deuil : les nouvelles approches de la mort

Le deuil est un sujet souvent tabou… Pourtant, il est universel et touche chacun d’entre nous à un moment ou un autre.

À Bruxelles, certains s’efforcent de changer notre regard sur la mort et les funérailles. Entre tradition et modernité, ils explorent de nouvelles façons de célébrer la vie et de rendre hommage à nos proches disparus, en proposant des rituels qui reflètent mieux nos émotions et nos souvenirs.

■ Reportage de Rémy Rucquoi et Yannick Vangansbeek

17 octobre 2025 - 17h21
Modifié le 17 octobre 2025 - 18h08
 

