Deuil : les nouvelles approches de la mort
Le deuil est un sujet souvent tabou… Pourtant, il est universel et touche chacun d’entre nous à un moment ou un autre.
À Bruxelles, certains s’efforcent de changer notre regard sur la mort et les funérailles. Entre tradition et modernité, ils explorent de nouvelles façons de célébrer la vie et de rendre hommage à nos proches disparus, en proposant des rituels qui reflètent mieux nos émotions et nos souvenirs.
■ Reportage de Rémy Rucquoi et Yannick Vangansbeek