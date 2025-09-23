Des travaux sur le rail entre Zaventem et Louvain fin octobre, moins de train sur cette liaison
Infrabel effectuera des travaux sur l’infrastructure ferroviaire entre Zaventem et Louvain du 25 octobre au 3 novembre, annonce le gestionnaire du réseau mardi. Le service sera donc adapté.
Infrabel va remplacer les traverses sur un tronçon de 6 km et les caténaires sur 10 km. Un entretien des voies est aussi prévu. Il y aura pendant cette semaine de travaux moins de trains entre Bruxelles et Louvain. Les voyageurs sont invités à consulter le planificateur de voyages pour plus d’informations.
Belga