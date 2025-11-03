Des témoignages de proches de personnes en grande dépendance remis aux députés bruxellois et wallons

Des représentants de l’asbl Inclusion ont remis lundi, aux députés wallons et bruxellois, des témoignages écrits par des proches de personnes en situation de grande dépendance. Leur objectif est de les sensibiliser afin d’offrir une meilleure prise en charge à ces personnes.

Basée à Bruxelles, l’asbl Inclusion promeut la qualité de vie des personnes avec un handicap intellectuel et leurs proches, avec une attention particulière à leur participation à la société.

“Les personnes qui sont en situation de grande dépendance sont des personnes qui vivent souvent plusieurs handicaps en même temps“, a expliqué Mathis Petronin, directeur de l’association. “Elles ont donc des besoins en accompagnement plus importants et sont souvent oubliées.”

Dans les lettres remises aux députés, les proches concernés expliquent leurs parcours compliqués et surtout les solutions qu’elles souhaitent voir mises en place pour faciliter leur quotidien et favoriser leur épanouissement.

“Aujourd’hui, plus de 5000 personnes en situation de grande dépendance sont recensées sur les listes d’attente des centres de jour et d’hébergement à Bruxelles et en Wallonie“, a pointé Mathis Petronin. “D’autres aimeraient également pouvoir poursuivre leur vie chez eux, mais avec plus d’accompagnement. Il est aussi très compliqué pour les plus jeunes de trouver une place dans une école adaptée. Ce ne sont là que quelques exemples de problèmes qui doivent être solutionnés.”

En 2013, la Belgique avait été condamnée par le Comité européen des droits sociaux (CEDS) pour son manque de prise en charge des personnes en situation de grande dépendance, rappelle l’association. Douze ans plus tard, la situation reste donc préoccupante, regrette-t-elle. Une réaction des parlementaires est dès lors attendue de toute urgence.

Belga – Photo : Belga Image