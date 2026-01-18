Trois cents tracteurs stationnés aux environs de l’Atomium contre l’accord Mercosur

Trois cents tracteurs sont stationnés aux alentours de l’Atomium, sur le plateau du Heysel à Bruxelles, depuis 10h00 ce dimanche matin, a constaté l’Agence Belga sur place.

Les associations agricoles Algemeen Boerensyndicaat (ABS) et Verenigde Jonge Landbouwers (VJL) désapprouvent l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, qui porterait atteinte à la sécurité alimentaire en Europe et favoriserait une concurrence déloyale.

L’action durera jusqu’à 18h00. L’événement devrait se dérouler dans le calme, les syndicats ayant lancé un appel en ce sens. À l’exception de quelques-uns qui allument des petits pétards, la plupart des agriculteurs profitent surtout du soleil hivernal.

L’agriculteur Brecht De Cock, actif dans les secteurs laitier, de l’élevage et des grandes cultures, craint de subir des pertes si l’accord, signé samedi au Paraguay, est également approuvé par le Parlement européen. “Cet accord va peser sur nos ventes ici en Europe, c’est déjà le cas aujourd’hui”. Selon M. De Cock, les prix dans les magasins n’augmenteront pas immédiatement, mais “tant le secteur agricole que le secteur agroalimentaire seront menacés. La qualité des aliments en pâtira”.

D’après l’agriculteur, le fait que la Commission européenne et les États membres soutiennent l’accord montre qu’ils “choisissent clairement l’argent”, même s’il espère que “les députés européens montreront qu’ils soutiennent la population”.

Bruno Vincent, membre actif de l’ABS, rappelle que les agriculteurs “ne sont pas opposés à un accord de libre-échange”, mais bien “au volet agricole de cet accord”.

