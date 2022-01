Des portes palières seront installées et testées dans trois stations de métro d’ici 2025

Les trois dernières stations de la ligne 5 seront dotées de ce qu’on appelle des façades de quai. Il s’agit de portes automatiques vitrées. Les premières seront installées à Erasme, Eddy Merckx et CERIA.

Vendredi dernier, un homme a délibérément poussé une femme sur les rails du métro Rogier. Pour éviter ce genre d’incident, des systèmes existent déjà. En France, par exemple, plusieurs stations de métro sont dotées de murs vitrés.

Mais la Stib l’assure, le projet de mise en place de ces façades de quai est sur la table depuis longtemps. “Indépendamment de ce qu’il s’est passé vendredi soir, la Stib envisage de placer des portes palières sur son réseau dans la perspective de l’automatisation du métro”, nous indique la porte-parole de la société des transports publics bruxellois.

Fin 2024, début 2025, le système sera testé sur un tronçon au bout de la ligne 5, dans trois stations : Erasme, Eddy Merckx et CERIA.

La porte-parole rappelle que les priorité de la Stib et du gouvernement restent les mêmes. Il s’agit “d’accélérer les fréquences, d’acheter de nouveaux véhicules et de continuer le développement du réseau pour qu’il soit le plus accessible, pratique et efficace possible pour permettre le transfert modal.” (A.V. – Photo : Belga)

■ Interview réalisée par Yassine Mossati et Béatrice Broutout