Incendie mortel dans un appartement à Watermael-Boitsfort

Une personne a perdu la vie dans l’incendie d’un appartement survenu samedi après-midi avenue Léopold Wiener, à Watermael-Boitsfort, a indiqué dimanche le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Les secours sont intervenus vers 15h00 pour un feu pleinement développé au deuxième étage d’un immeuble de trois niveaux, avec un risque de propagation vers l’étage supérieur. Les premières équipes ont immédiatement entamé les opérations d’extinction à l’aide de plusieurs lignes à haute pression, tant par l’extérieur via des auto-échelles que depuis l’intérieur du bâtiment.

L’intervention s’est révélée particulièrement difficile en raison de la chaleur intense, d’une visibilité très réduite et d’une charge calorifique importante. Plusieurs soldats du feu ont dû être temporairement retirés et pris en charge sur place en raison de symptômes liés à la chaleur, tandis que des moyens supplémentaires ont été engagés pour maîtriser le sinistre.

Une fois la situation stabilisée, une reconnaissance approfondie a été menée. Une personne a alors été retrouvée sans vie à l’intérieur de l’appartement. Les dégâts sont importants et les premier et troisième étages ont également été touchés par l’eau, la fumée et la suie.

Le gestionnaire de réseau Sibelga a été requis afin de sécuriser les installations de gaz et d’électricité. Outre les problèmes liés à la chaleur, l’un des pompiers a été blessé à la main après la chute d’un morceau de verre ayant perforé son gant de protection. L’origine du sinistre reste à déterminer, selon les pompiers.

Belga