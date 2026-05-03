Le Brussels Porn Film Festival clôture sa cinquième édition

La 5e édition du Brussels Porn Film Festival (BxlPFF) s’est tenue du 30 avril au 3 mai dans plusieurs lieux culturels bruxellois.

Créé dans le but de réduire la stigmatisation liée à la pornographie et de reconnaître son rôle significatif dans l’histoire du cinéma, le Brussels Porn Film Festival est le premier festival belge dédié à la pornographie alternative. L’événement propose une programmation internationale autour des formes alternatives du cinéma explicitement sexuel mêlant performance, cinéma, exposition, tables-rondes et soirées.

■Reportage de Charlotte Verbruggen, Loïc Bourlard, Stéphanie Mira et Bryan Mommart

L’édition 2026 était consacrée autour du thème du ‘backstage’ (les coulisses) pour représenter l’ensemble des choix et relations qui conduisent à la fabrication des images. Le festival invite le public majeur surtout à voir la manière dont ces plans sont produits.

“Cette édition interroge notamment les rapports de pouvoir sur les plateaux de tournage, les négociations, le consentement, la place des personnes filmées dans le processus créatif, ou encore les conditions matérielles, sociales et économiques de la production des images sexuelles”, précisent les organisateurs.

► Voir notre reportage sur l’édition 2023 | Le Brussels Porn Film Festival : casser les clichés en sortant des normes