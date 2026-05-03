La 34e édition du marché aux fleurs de Forest se tient ce dimanche

Ce dimanche 3 mai, le Square Lainé accueille la 34e édition du marché aux fleurs de Forest.

Pour cette édition, la commune met l’accent sur une offre plus durable et des producteurs locaux. Tout autour du “Jardin Essentiel”, il y aura un vaste choix de plantes, de fleurs, d’arbustes, de plantes aromatiques, de bouquets avec la possibilité de recevoir des conseils de professionnels. Le marché aux fleurs, qui a lieu de 8h à 18h sur le Square Lainé, est aussi accompagné d’une brocante, de foodtrucks et de nombreuses animations.

Le programme de la journée :

8h à 18h : Marché aux fleurs, brocante et foodtrucks

11h30 : Drink inaugural en présence des élus locaux

11h30 : Concert du groupe « JWAH » (trio saxophone-guitare-violon) pendant le drink inaugural

13h30 & 15h (2 passages) : Conte poétique « Diwazo, la petite fleur du désert » (25min) porté par la voix d’Apollinaire Djouomou (Source Plurielle ASBL)

Animations didactiques et ludiques :

8h à 17h :

> Sensibilisation et jeux autour de la propreté publique (Service Propreté)

> Informations sur la végétalisation des rues à Forest et la pépinière communale « Vegetalab » (Service Développement durable)

> Découverte du Maillage ludique et poétique des plantes tinctoriales à Forest (Sylvie Lechat)

> Sensibilisation au tri des déchets « verts », leurs bienfaits et leur valorisation directement chez vous (Worms)

> Sensibilisation autour des plantes indigènes et distribution de graines gratuites (La Framboise masquée)

13h à 17h :

> Découverte de l’apiculture à Forest et sensibilisation à la lutte contre les frelons asiatiques (Service Prévention)

> Découverte des plantes comestibles (Maya Schuiten)

> Atelier Tisanerie poétique (Natafée)

> Grimage gratuit pour enfants (Grimartiste)

14h à 16h :

> « Chantier ouvert » au Jardin Essentiel : prenez part à l’entretien de ce jardin et rencontrez leur équipe de bénévoles

17h > 18h : Concert de clôture par Arty Leiso : Une pop « rappée », un humour décalé et un flow parfaitement maîtrisé… L’occasion de découvrir une approche nouvelle et éclectique du hip-hop, reggae, funk, électro… mêlant prestations musicales et théâtrales !