Météo : un dimanche sous le coup des averses

Après près de deux semaines sans une goutte, la pluie perdurera au moins quelques jours dans le ciel belge, selon les prévisions de la mi-journée de l’Institut royal météorologique. Les précipitations devraient au moins durer jusqu’à mardi, indique l’IRM dimanche.

La pluie qui se déverse sur l’ensemble du territoire depuis dimanche matin devrait s’installer sur l’est du pays en cours d’après-midi. Des nuages cumuliformes se formeront sur le reste du pays et donneront lieu plus tard à des averses parfois fortes et orageuses sur l’ouest et le centre du territoire. Le mercure grimpera jusqu’à 15°C sur les hauteurs de l’Ardenne et 19°C en plaine, sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest.

Les averses, localement intenses, toucheront encore certaines régions du pays en soirée. Le temps deviendra plus calme au fil de la nuit, avant l’arrivée de pluies sur l’extrême sud-est du territoire. Les minima iront de 7 à 12°C.

Le ciel demeurera nuageux lundi, avec des pluies sur le sud-est en début de journée. Ces précipitations gagneront du terrain sur le centre du territoire avec des averses localement intenses et orageuses, encore une fois. Les températures seront comprises entre 14°C, sur le sud de l’Ardenne, et 20°C, dans le centre du pays. Le vent de secteur nord sera faible à modéré.

Les précipitations se prolongeront dans la nuit de lundi à mardi, et seront parfois encore intenses dans le centre et sur l’ouest. La situation sera à suivre de près, selon l’IRM, qui prévoit également des pluies et averses mardi, sous des températures de 11 à 16°C.

Belga