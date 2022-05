Des piquets de grève prévus ce samedi au sein des magasins de Sports Direct

Les travailleurs souhaitent négocier autour de trois sujets : les bonus, le manque d’heures et de personnel, et le travail du dimanche.

Le front commun syndical CNE – Setca- CGSLB a déposé un préavis de grève. Une deadline a été donnée à la direction pour ce jeudi 5 mai. “Sans proposition concrète sur les sujets évoqués, nous passerons à l’action à partir de ce samedi 7 mai“, peut-on lire dans un communiqué écrit par le front commun syndical CNE-Setca-CGSLB.

Trois sujets à discuter

Les syndicats souhaitent négocier autour des Bonus dont ils souhaitent modifier le système. À l’heure actuelle, le personnel se retrouve “sans aucun bonus et nous n’avons aucune proposition concrète”, soulgine Jalil Bourhidane, permanent CNE.

Deuxième sujet à aborder ; les heures de travail et le personnel en magasin. Les syndicats expliquent que “la direction anglaise ne cesse de diminuer les heures en magasin et ne pas remplacer les départs. Les travailleurs en magasin sont épuisés et la surcharge de travail devient impossible, alors que l’entreprise fait des bénéfices records qui dépassent même les projections de la direction“.

Troisième thématique : le travail du dimanche. Les syndicats précisent que “le personnel qui travaille dans des magasins en zone touristique se retrouve dans une situation où il doit ouvrir plus de dimanches“, précise M. Bourhidane. Le permanent CNE regrette également d’une part que la direction ne paie plus le sursalaire lié au travail du dimanche, et d’autre part que ce travail ne se fasse plus sur base volontaire.

Y. Mo. – Photo : Google Street View