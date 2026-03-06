 Aller au contenu principal
Des passants sauvent une personne du canal à Anderlecht

Trois passants ont sauvé une personne qui se trouvait dans le canal de Bruxelles vendredi matin à Anderlecht, à proximité de la station de métro Delacroix, ont indiqué les pompiers. La victime et un passant ont dû être transportés à l’hôpital.

“Vers 10h10, nos services ont été appelés pour une personne dans le canal au quai Fernand Demets, à hauteur de la station de métro Delacroix”, a indiqué le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. “Trois passants se sont portés à son secours et l’ont sortie de l’eau. La victime initiale et un passant ont été évacués vers l’hôpital.”
Les circonstances de l’incident restent à déterminer.

Jeudi, une autre personne avait été sortie du canal, à Molenbeek-Saint-Jean, par un policier.

