Des passants sauvent une personne du canal à Anderlecht

“Vers 10h10, nos services ont été appelés pour une personne dans le canal au quai Fernand Demets, à hauteur de la station de métro Delacroix”, a indiqué le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. “Trois passants se sont portés à son secours et l’ont sortie de l’eau. La victime initiale et un passant ont été évacués vers l’hôpital.”

Les circonstances de l’incident restent à déterminer.