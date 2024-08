Des moustiques tigres repérés en Région bruxelloise pour la première fois

Des moustiques tigres ont été observés à neuf endroits différents depuis le 21 mai.

Plus de 800 signalements de potentiels moustiques tigres ont été enregistrés depuis le début de l’année sur la plateforme de surveillance citoyenne SurveillanceMoustiques, dépassant de plus de 100 signalements le total de l’année dernière. Treize cas ont pu être vérifiés, rapporte l’institut de santé publique Sciensano. Celui-ci rappelle l’importance de la participation citoyenne dans cette surveillance. Ils ont été constatés pour la première fois à Boom, Humbeek, Gand et Schelle en Flandre, à Verviers en Wallonie et à Saint-Josse-ten-Noode en Région bruxelloise (soit une première dans la capitale).

Dans quatre des six nouveaux endroits, les insectes ont été repérés lors des trois premiers mois de la saison, alors que le pic des signalements se produit habituellement en août et septembre. La surveillance a également révélé que le moustique tigre s’est installé durant l’hiver sur cinq sites (à Ath, Puurs-Saint-Amand, Kessel-Lo, Wilrijk et Lebbeke), contre deux l’an dernier.

“L’hiver inhabituellement chaud a favorisé la survie des œufs hivernants”, confirme Isra Deblauwe, entomologiste à l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers (IMT). Sciensano et l’IMT rappellent l’importance des signalements réalisés par les citoyens via le site www.surveillancemoustiques.be et sur l’application du même nom sur Android et iOS. “Chaque signalement permet d’évaluer rapidement la situation et de prendre des mesures, si nécessaire”, précise l’institut de santé publique.

Le moustique tigre se reproduit dans l’eau stagnante, comme des pots de fleurs. Il peut transmettre des virus tels que la dengue, le chikungunya ou le zika. Aucun cas de maladie consécutive à une piqûre de moustique tigre n’a été recensé en Belgique.

Belga