Des moustiques tigres repérés à Zaventem

Des citoyens ont signalé la présence de moustiques tigres dans huit communes belges depuis le début de la saison des moustiques en mai, indique mercredi l’Institut de médecine tropicale (IMT) à Belga. Les communes de Zaventem et Kortenberg viennent s’ajouter à la liste des six déjà communiquées en août dernier.

À la fin du mois d’août, l’IMT et l’institut de santé publique Sciensano avaient annoncé que l’insecte rayé avait été observé à Merelbeke-Melle, Kessel-Lo, Hoegaarden, Wijnegem ainsi qu’à Ath et à Etterbeek. Depuis peu, des moustiques tigres ont également été repérés à Zaventem et à Kortenberg, dans le Brabant flamand. Selon l’entomologiste Wim Van Bortel de l’IMT, ces moustiques arrivent en Belgique principalement par le biais de voyageurs qui rentrent de vacances en voiture, notamment depuis le sud de la France.

Le moustique tigre est une espèce invasive susceptible de transmettre des virus tels que la dengue, le chikungunya et le zika. Aucun cas n’a toutefois été recensé en Belgique à ce jour. La saison des moustiques tigres se poursuit jusqu’à la fin octobre.

Belga