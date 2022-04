Des lignes marketing plus précises pour les influenceurs

La secrétaire d’État à la protection des consommateurs, Eva De Bleeker (Open VLD) propose des indications précises pour les influenceurs lorsqu’ils publient une vidéo sponsorisée.

Jusqu’à présent, les recommandations lors de la publication d’une vidéo sponsorisée restaient floues. Mais, à partir de maintenant, les influenceurs et influenceuses vont devoir mentionner textuellement s’ils gagnent de l’argent sur une vidéo. Ils devront écrire soit “annonce”, “publicité”, “réclame” ou bien “sponsorisé” précédé un hashtag, s’ils ne veulent pas recevoir d’amende, pouvant s’élever à 80.000 euros.

L’objectif de ces indications vise à ne plus tromper le public sur les réseaux sociaux.

Des vidéos sponsorisées aux photos retouchées

Mais il n’y a pas que les influenceurs qui vont devoir faire un travail de transparence. Les grandes marques vont devoir également travailler leur image. À la commission de l’économie et de la protection de la Chambre, un projet de loi est en discussion pour obliger d’indiquer si une photo de mannequin a été modifiée. Mais cela ne concerne pas toutes les photos. Seulement celles ayant un but commercial et dont les transformations ont été apportées pour amincir le ou la mannequin.

Et le but, en plus de mettre en avant la réalité d’un corps humain, c’est aussi de lutter contre l’anorexie.

■ Interview de Vanessa Matz, députée fédérale, les Engagées par Camille Paillaud pour le 12h30.