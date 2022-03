Des jeunes présentent des propositions pour améliorer le bien-être à Anderlecht

La commune d’Anderlecht a voulu donner la parole aux jeunes, les écouter et potentiellement mettre en place certaines de leurs idées.

Comment améliorer le bien-être à Anderlecht? Plusieurs jeunes ont soumis ce mercredi une série de propositions au collège échevinal de la commune. Certains ont même écrit des poèmes dans lesquels ils parlent de leur vision d’Anderlecht, ce qu’ils aiment et ce qui les dérangent.

Parmi ces jeunes, Farouk explique notamment que s’il était bourgmestre, il ferait en sorte que “les transports en commun soient gratuits dans la commune d’Anderlecht, que les endroits publics disposent de plus de préaux contre la pluie” et il mettrait en place “une sorte d’Actiris pour les jobs étudiants“.

L’échevine de la jeunesse Fatiha El Ikdimi (Les Engagés) explique l’objectif de cette initiative : “On constatait que les jeunes se sentaient de plus en plus oubliés. On constatait également qu’il y avait une rupture entre le politique, l’institution et la jeunesse. Il y a eu aussi le décès d’Adil qui nous a fait nous remettre en question par rapport à notre méthode, notre façon de rencontrer les jeunes et à la participation des jeunes.”

Une cinquantaine de jeunes entre 12 et 26 ans étaient présents.

A.D.

■ Un reportage de Samia Er-Rami, Marjorie Fellinger et Djôp Medou