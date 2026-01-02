Des jeunes de Carpentras et d’Anderlecht unis pour une maraude solidaire à Bruxelles

Des jeunes venus de Carpentras (Vaucluse, France) et d’Anderlecht ont mené jeudi soir une maraude solidaire à Bruxelles, au terme d’un séjour de huit jours placé sous le signe de la citoyenneté et de la solidarité. L’initiative a réuni 14 jeunes et trois animateurs du Centre social et citoyen Lou Tricadou, à Carpentras, ainsi que 10 jeunes du Centre de jeunes d’Anderlecht, dans le cadre d’un partenariat entre les deux structures.

Les participants ont distribué 80 kits de survie et 80 kits d’hygiène à des personnes sans-abri dans plusieurs lieux de la capitale, notamment à la gare du Midi, à la gare du Nord, au Jardin botanique de Bruxelles et dans le quartier Yser. Les kits d’hygiène avaient été préparés en amont à Carpentras, à la suite d’un appel aux dons lancé sur place, puis acheminés à Bruxelles pour l’action commune.

Avant la maraude, des temps de sensibilisation ont été organisés afin de préparer les jeunes à la rencontre avec des personnes vivant en marge de la société. “On les a préparés à aller à la rencontre des personnes sans-abri, à discuter avec elles et surtout à ne pas les juger“, explique Farid Chrifi, animateur du Centre social et citoyen Lou Tricadou. “Le but est aussi de leur faire prendre conscience de la chance qu’ils ont d’avoir un toit et de montrer qu’en faisant de petites choses, on peut aider“, ajoute-t-il.

Cette démarche s’inscrit dans une collaboration plus large entre les deux structures. “Cela fait plusieurs années que nous travaillons ensemble et nous avons voulu cette fois fêter la Nouvelle Année par une rencontre et une maraude à Bruxelles“, souligne encore Farid Chrifi. Le séjour a également été l’occasion de découvertes citoyennes, avec des visites d’institutions et de lieux culturels, afin de mêler engagement solidaire et apprentissage civique.

Du côté du Centre de jeunes d’Anderlecht, l’action vise aussi à changer le regard porté sur la jeunesse de Cureghem. “Les jeunes de notre quartier sont trop souvent stigmatisés, alors qu’ils s’engagent régulièrement dans des actions solidaires et citoyennes“, rappelle Fouad El Abbouti, cofondateur du centre. “Quand on leur donne un cadre et de la confiance, ils montrent qu’ils sont une force positive pour la société“, ajoute-t-il.

La maraude a été marquée par de fortes émotions. Dans le quartier de Yser, les jeunes ont notamment rencontré un couple accompagné d’un enfant, une situation qui les a profondément touchés. De nombreuses personnes rencontrées ont souhaité raconter leur histoire. Pour plusieurs participants, il s’agissait d’une première expérience de ce type, vécue comme marquante et formatrice, et qui a déjà suscité l’envie de s’engager à nouveau dans des actions similaires.

