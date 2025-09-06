Des dizaines de milliers d’Iraniens rassemblés au pied de l’Atomium contre le régime de Téhéran

Des milliers d’Iraniens ont défilé samedi à Bruxelles pour demander à l’UE de sanctionner le régime de Téhéran et de classer les Gardiens de la révolution comme organisation terroriste.

Des dizaines de milliers d’Iraniens venus des quatre coins de l’Europe se sont rassemblés samedi à 14h00 au pied de l’Atomium pour faire entendre leur opposition au régime de Téhéran. Ils réclament un boycott de la part de l’Union européenne.

Parmi les manifestants se trouvait Maryam Radjavi, présidente du Conseil national de la résistance iranienne. L’ancien vice-président américain Mike Pence s’est également adressé à la foule.

Les participants au rassemblement appellent l’UE à durcir le ton avec Téhéran. “Nous sommes ici pour faire entendre notre voix et soutenir Mme Radjavi dans son combat pour la démocratie en Iran“, a résumé le porte-parole du Conseil de la résistance, Afchine Alavi.

Les manifestants réclament des sanctions européennes, mais aussi l’inscription des Gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. “Nous voulons le démantèlement du régime et la mise en place d’un Iran démocratique et laïc“, a encore souligné M. Alavi.

Belga – Photo : Belga Image