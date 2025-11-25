Des coups de feu tirés à Haren dans la nuit de lundi à mardi
C’est ce qu’a indiqué mardi matin la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.
Des coups de feu ont été tirés sur la façade d’une habitation située Rue du Biplan, à Haren, dans la nuit de lundi à mardi.
“Un périmètre judiciaire a immédiatement été mis en place et le magistrat de service a été informé. Le laboratoire (de la police judiciaire, NDLR) a également été appelé pour procéder aux constatations techniques. L’enquête est en cours.”
Les coups de feu n’auraient fait aucun blessé.
