Des coups de feu tirés à Haren dans la nuit de lundi à mardi

C’est ce qu’a indiqué mardi matin la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Des coups de feu ont été tirés sur la façade d’une habitation située Rue du Biplan, à Haren, dans la nuit de lundi à mardi.

“Un périmètre judiciaire a immédiatement été mis en place et le magistrat de service a été informé. Le laboratoire (de la police judiciaire, NDLR) a également été appelé pour procéder aux constatations techniques. L’enquête est en cours.”

Les coups de feu n’auraient fait aucun blessé.

