Des coups de feu tirés à Molenbeek et Jette à quelques heures d’intervalle

Des coups de feu ont été tirés samedi soir à quelques heures d’intervalle dans les communes bruxelloises de Molenbeek-Saint-Jean et de Jette, a confirmé samedi la zone de police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean/Koekelberg/Jette/Ganshoren/Berchem-Sainte-Agathe). Aucun blessé n’est à déplorer.

Le premier incident s’est produit vers 19h00, à proximité de l’avenue Jean Dubrucq, à Molenbeek-Saint-Jean. Aucun suspect n’a été interpellé et l’enquête est en cours, a indiqué la police locale.

Quelques heures plus tard, vers 01h30, de nouveaux coups de feu ont retenti à environ un kilomètre de là, avenue Charles Woeste, à Jette. Là non plus, aucune victime n’est à signaler et aucun suspect n’a été appréhendé. Une enquête a également été ouverte.

À ce stade, les forces de l’ordre n’ont pas pu établir de lien entre les deux événements.

Belga – Photo : Belga Image