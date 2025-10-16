Des citoyens demandent des comptes à Schaerbeek après l’expulsion d’un bâtiment occupé

Une interpellation citoyenne a été adressée mercredi soir au collège communal de Schaerbeek concernant l’expulsion, le 29 août dernier, des occupants d’un bâtiment situé au 74 de l’avenue Sleeckx. Le collectif à l’origine de cette démarche dénonce un “dispositif disproportionné” et appelle la commune à “plus de transparence” sur le déroulement de l’opération et sur ses politiques locales en matière de logement.

Plus de cinquante policiers, accompagnés de chiens et d’un drone, sont intervenus dès 5h30 le 29 août pour évacuer onze personnes “en situation de grande précarité” occupant un immeuble vide depuis plus de six ans. “La procédure d’expulsion a été engagée sans dialogue et l’usage de la force était socialement irresponsable“, déplorent les porte-parole du collectif.

Les interpellantes ont demandé notamment au collège d’expliquer les raisons d’un tel déploiement policier, de se positionner contre les expulsions arbitraires et de favoriser l’occupation temporaire de bâtiments inoccupés. Elles rappellent que le Code bruxellois du logement autorise les communes à réaffecter des biens laissés vacants depuis plus d’un an à des fins sociales.

La bourgmestre de Schaerbeek, Audrey Henry (MR), est restée sur sa ligne de conduite: la commune “n’était pas partie à la procédure“, relevant qu’il s’agissait “d’un litige privé entre le propriétaire et les occupants“. Elle a rappelé avoir proposé une convention d’occupation temporaire à la propriétaire, “qui n’a pas souhaité donner suite”. Concernant la présence importante de force police, elle a expliqué que la police ayant une première fois été empêchée de procéder à l’expulsion par une forte présence militante, elle a prévu les moyens nécessaires pour éviter toute escalade.

“J’aurais aimé qu’on puisse faire plus“, a reconnu l’échevine du Logement Justine Harzé (PS). “On travaille à améliorer l’accès au logement pour tous et on va mettre des procédures en place pour éviter ce genre d’événement“, a-t-elle ajouté.

