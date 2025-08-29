Schaerbeek : expulsion de l’occupation avenue Sleeckx sous forte présence policière

L’expulsion de l’occupation située au 74 de l’avenue Sleeckx, à Schaerbeek, a eu lieu vendredi matin. La police est intervenue dès 5h30 et l’immeuble a été vidé pour 8h30, a confirmé la zone de police Bruxelles-Nord.

Cette dernière a précisé que l’évacuation s’est déroulée sans incident. En revanche, une cinquantaine de manifestants s’étaient rassemblés dès 7h00 pour protester contre l’expulsion. “Nous avons dû procéder à deux privations de liberté administrative”, a indiqué la porte-parole, Audrey Dereymacker. La rue Sleeckx a été fermée à la circulation dans les deux sens et un drone a été déployé. Une cinquantaine de policiers étaient présents sur place. “Ils sont venus avec des chiens, des matraques, des casques, à des dizaines de policiers, pour expulser dix personnes… et encore, ils n’étaient que trois ce matin. Vous pouvez être fiers“, a dénoncé, furieuse, une voisine.

Une première tentative d’expulsion avait déjà été suspendue le 7 août dernier, après une mobilisation citoyenne. L’immeuble est occupé depuis près de dix mois par un groupe de personnes en situation de précarité administrative.

>RELIRE Une expulsion suspendue à Schaerbeek après une mobilisation citoyenne

Selon leurs soutiens, il s’agit principalement de sans-papiers, dont plusieurs réfugiés palestiniens, qui ont investi la maison vide depuis plus de six ans. Les occupants affirment qu’ils n’avaient pas d’autre solution pour se loger. “Nous avons décidé d’occuper ce bâtiment, car il était abandonné et nous dormions dehors“, témoignait l’un d’eux.

Certains sont suivis par des associations locales d’aide aux migrants et des collectifs de soutien au logement. Les voisins avaient également exprimé leur solidarité. “J’habite quasiment en face. Cela se passait très bien, nous pensions simplement que des locataires avaient emménagé. En dix mois, il n’y a eu aucune nuisance“, expliquait Claire, riveraine.

La police locale a confirmé n’avoir reçu aucun signalement lié à cette maison.

avec Belga/Photo BX1 (aout 2025)